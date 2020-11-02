РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 ноя. За прошедшую неделю в городском округе Люберцы высадили более 300 кустов жасмина и кизильника, а также саженцы ивы и рябины, сообщил на оперативном совещании в администрации муниципалитета глава городского округа Владимир Ружицкий.

В понедельник в администрации городского округа состоялось традиционное оперативное совещание.

«В городском округе ведутся работы по компенсационному озеленению. На минувшей неделе высажено 11 ив, 8 рябин, 233 куста жасмина и 70 кизильника. Выполнены работы по опиловке 17 деревьев и корчеванию 9 пней. Продолжаются работы по сбору и вывозу листвы с дворовых и общественных территорий. Ведутся работы по ремонту малых архитектурных форм», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что за прошедшую неделю управляющими и подрядными организациями проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий.

По его словам, с 26 октября по 1 ноября сотрудниками административной комиссии № 44 по городскому округу Люберцы вынесено 20 постановлений на общую сумму 35 тысяч рублей за ненадлежащее состояние и содержание территорий.