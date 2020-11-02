РИАМО – 2 ноя. Задержанный по подозрению в убийстве подмосковного бизнесмена Владимира Маругова является сожителем экс-супруги убитого, сообщает «Интерфакс».

Ранее задержали одного из подозреваемых в убийстве. Он является уроженцем одной из среднеазиатских республик.

«Он (задержанный – ред.) выходец из Казахстана, находится в близких отношениях с бывшей супругой Маругова. Свою вину он отрицает», - сказал источник агентства.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски соучастника подозреваемого в убийстве.

Убийство произошло в ночь на 2 ноября на загородном участке Маругова, расположенном в деревне Аносино под Истрой. Предприниматель вместе с сожительницей был в бане. Туда ворвались двое мужчин в масках и стали требовать деньги. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу обратилась в правоохранительные органы. Правоохранители затем нашли тело предпринимателя в доме.

Маругов был собственником и генеральным директором нескольких строительных и пищевых компаний. В их числе – ООО «Строй-проект», ООО «МПК «Мясная империя», ООО «МПК «Озерецкие колбасы», ООО «СК Теплосеть», ЗАО «Наска». Из-за успехов в сфере мясопроизводства за ним и закрепилось прозвище «колбасный король». ​

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