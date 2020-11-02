РИАМО - 2 ноя. В День народного единства, 4 ноября, в Московской области общественный транспорт будет курсировать по расписанию воскресенья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Третьего и пятого ноября график останется неизменным.

«График работы автобусных маршрутов скорректирован для удобства жителей и гостей региона и с учетом предполагаемого снижения пассажиропотока», — говорится в сообщении.

Посмотреть расписание транспорта можно на остановках. Водители, кондукторы и диспетчерская служба проинструктированы об изменениях в работе маршрутов.

Изменится не только расписание автобусов, но и электричек на всех направлениях. Расписание можно узнать на сайте Московско-Тверской ППК для Ленинградского направления Октябрьской железной дороги и Центральной ППК для остальных направлений.

В связи с изменениями пассажиров просят заранее планировать поездки.

Пассажирам также напомнили о том, что в транспорте обязательно нужно надевать маски.