РИАМО – 3 ноя. В октябре самая высокая скорость мобильного интернета в России наблюдалась у «МегаФона», компания опередила других операторов в два и более раз по показателям средней и максимальной скорости, сообщает TelecomDaily.

«Средняя скорость «МегаФона» приближается к 40 Мбит/сек, у замыкающего четверку Tele2 – к 14,5 Мбит/сек. За счет ровных результатов МТС и «Вымпелкома» средняя скорость мобильного интернета по России превышает 20 Мбит/сек», — говорится в сообщении.

У фиксированных операторов лидером стал МГТС (67 Мбит/сек), «Ростелеком» (55,3 Мбит/сек), «ЭР-Телеком» (39,8 Мбит/сек), «Вымпелком» (31 Мбит/сек). Здесь наблюдается значительный отрыв первых двух компаний, которые и дают высокий уровень средней скорости в этой группе – 48,3 Мбит/сек.

Максимальную скорость передачи данных измеряли только у сотовых сетей. «МегаФон» показал 229,5 Мбит/сек, «Вымпелком» - 160,5 Мбит/сек, МТС - 94,1 Мбит/сек, Tele2 - 88,4 Мбит/сек.

Результаты исследования включают обезличенные данные, полученные более чем в 30 крупных городах страны на основании десятков тысяч замеров.

Была зафиксирована скорость более чем в 20 сотовых сетях, однако показатели приведены по крупнейшим из них: МТС, «МегаФон», «Вымпелком» (Билайн»), Tele2, «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily расширяет спецпроект «Качество связи», включив туда данные своего приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус». Это позволяет получить информацию одновременно по сотням городов в режиме реального времени, сделать отчеты регулярными – ежемесячными, ежеквартальными и так далее, а не ежегодными.

Агентство не будет отказываться от локальных измерений с помощью своих экспертов и сертифицированного оборудования. Это дает более подробную оценку качеству связи в отдельном регионе, в том числе проблемным участкам и зонам с неравномерным покрытием. Кроме того, именно локальные измерения отражают территориальную динамику развития сетей.

С помощью «Мегабитуса» можно определить средний уровень скорости в России, в больших городах, где живет большинство пользователей приложения. Это касается и скорости мобильной передачи данных, и фиксированных сетей.

«Один и тот же абонент мог запускать «Мегабитус» дома, в офисе, в магазине, на даче, а также тестировать скорость в Wi-Fi-сетях. Оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных (максимальная, минимальная, арифметическое среднее), а также по другим параметрам, описанных ГОСТом (коэффициент успешных входов в систему (успешных попыток установления соединения), время входа в систему (для 80% и 95% попыток), коэффициент неуспешных передач и так далее)», — добавляется в сообщении.

С увеличением популярности приложения география замеров будет охватывать новые города, в том числе малые. ​