РИАМО - 2 ноя. Госкорпорация «Роскосмос» собирается запустить два новых модуля на Международную космическую станцию (МКС) в 2021 году, сообщает Газета.ru.

Об этом объявил заместитель директора департамента пилотируемых космических программ «Роскосмоса» Владимир Данеев.

«Так, многоцелевой лабораторный модуль «Наука» планируется запустить в апреле 2021 года», — отмечается в материале.

На данный момент подбирается программа полета, модуль доставят примерно за две недели.

А в сентябре 2021 года на МКС отправится узловой модуль «Причал», у которого есть шесть стыковочных узлов для других модулей и космических кораблей. ​