РИАМО - 2 ноя. Госкорпорация «Роскосмос» собирается запустить два новых модуля на Международную космическую станцию (МКС) в 2021 году, сообщает Газета.ru.
Об этом объявил заместитель директора департамента пилотируемых космических программ «Роскосмоса» Владимир Данеев.
«Так, многоцелевой лабораторный модуль «Наука» планируется запустить в апреле 2021 года», — отмечается в материале.
На данный момент подбирается программа полета, модуль доставят примерно за две недели.
А в сентябре 2021 года на МКС отправится узловой модуль «Причал», у которого есть шесть стыковочных узлов для других модулей и космических кораблей.
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