РИАМО – 2 ноя. Массовая вакцинация россиян препаратом «ЭпиВакКорона» начнется в 2021 году, раньше начнут прививать работников из зоны риска, сообщил генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Он уточнил, что приоритетное право на вакцинацию от коронавируса принадлежит медикам, педагогам, полицейским, сотрудникам общественного транспорта и общепита. А также тем сотрудникам, которые контактируют с большим количеством людей.

«Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 году», - сказал Максютов в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

Он отметил, что прививку будут делать бесплатно и на добровольной основе.

Вакцина «ЭпиВакКорона» прошла регистрацию в октябре. Начало нескольких пострегистрационных исследований запланировано на ноябрь-декабрь текущего года. ​

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Текстовая трансляция

2 НОЯБРЯ

- Массовая вакцинация россиян «ЭпиВакКороной» начнется в 2021 году. Прививку будут делать бесплатно и на добровольной основе.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Пандемия положительно повлияла на отношение россиян к окружающей среде. Люди стремятся за город, работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетителям МакАвто cети McDonald's в столице не нужен будет QR-код, чтобы заказать еду. Система чекинов распространяется только на сами рестораны.

- Попова: 90% случаев коронавируса выявили у приехавших из Турции россиян. После открытия границ из этой страны вернулись почти 1,5 миллиона человек.​

- В Подмосковье выявили более 5 тыс нарушителей масочного режима с 1 октября. Зафиксировано 2338 случаев несоблюдения социальной дистанции.

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- Предварительную запись на получение услуг в ЗАГСах ввели в Подмосковье. График работы остается прежним.

- В Подмосковье ввели ограничение на число гостей во время проведения бракосочетаний в ЗАГС. Их должно быть не более десяти человек.

- Около 16 тыс человек в Подмосковье лечатся от коронавируса на дому. Статистику озвучила глава областного Минздрава.

- Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание стационарам, на которые поступают жалобы от пациентов с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что такое поручение уже получил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

- До 19 тыс коек для Covid‑пациентов планируют открыть в Подмосковье к 15 ноября. Работы проводятся в плановом режиме.

- Более 5 млрд руб выделили регионам России на бесплатные лекарства от коронавируса. Бесплатные лекарства будут получать пациенты, которые лечатся на дому.

- В столице за минувшую неделю темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции составил минус 0,7%, а прирост числа госпитализаций — 1,9%. Две недели назад эти показатели составляли 20% и 14% соответственно.

- За сутки в России зарегистрировали 18 257 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 556 больных. В Москве - 4 796.

- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.

- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.

- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.