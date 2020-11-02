РИАМО - 2 ноя. В Подмосковье заключили контракты на рекультивацию еще четырех закрытых полигонов твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Рекультивация земель уже началась в городе Чехов, там проходит восстановление участка, который примыкает к полигону «Кулаковский». Основное тело полигона восстановлено, однако некоторые отходы размещались на землях лесного фонда, за пределами землеотвода. Для проведения рекультивация, участки были переведены в категорию, позволяющую произвести восстановление.

«Обычно в российской практике перевод их в другую категорию занимает несколько лет. В тесном контакте с федеральными коллегами нам удалось осуществить перевод максимально быстро, и сейчас работы развернуты в полном объеме. У нас нет сомнений в том, что подрядчик завершит их до конца года, и будет окончательно покончено с одним из наиболее одиозных полигонов Подмосковья», – отметил заместитель председателя правительства области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Он добавил, что почти одна треть всех земель, занятых полигоном, пришлась на территорию лесного фонда.

В октябре текущего года было заключено несколько муниципальных контрактов на рекультивацию полигонов. Таким образом будут восстановлены земли на полигонах «Каурцево» (Наро-Фоминск), «Парфеново» (Сергиев-Посад), «Часцы» (Одинцово), «Съяново» (Серпухов).

«Согласно проектным решениям, на всех объектах будут смонтированы системы активной дегазации с термическим обезвреживанием свалочного газа, а также установки обратного осмоса для сбора фильтрата и последующей его утилизации мощностью от 100 до 150 кубометров в сутки», – говорится в сообщении.

Куракин добавил, что планы, предполагающие закрытие оставшихся полигонов до Нового года, остаются неизменными. Эпидемиологическая обстановка в России не влияет на их выполнение.

«Это принципиальная задача, и мы ее решим в любом случае», - сказал Куракин.

Работы по ликвидации накопленного вреда ведутся в рамках федерального проекта «Чистая страна».