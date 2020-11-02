РИАМО - 2 ноя. Опрос ВЦИОМ показал, что 76% москвичей, проживающих в зоне действия платных парковок, решают проблему с поиском машино-места около дома с помощью парковочного разрешения, говорится в сообщении пресс-службы «Московского паркинга».

Специалисты также узнали, учитывают ли платные парковки интересы резидентов и удовлетворены ли жители ситуацией с парковкой в своем районе.

«Одна из основных задач платных парковок – дать местным жителям преимущество при парковке около дома. Тарифы на платные парковки формируются так, чтобы не менее 15% мест на каждой улице было свободно – поэтому найти место на платной парковке резидентам проще, чем на бесплатной. При этом парковочные разрешения позволят им оставлять машины без оплаты», - говорится в сообщении.

Чаще других о пользе разрешений говорили жители центральных районов Москвы. Для 83% резидентов ЦАО найти свободную парковку после получения разрешения стало проще.

В цело более половины владельцев резидентных разрешений в Москве уверены в том, что проект платных парковок учитывает их интересы. Этот тезис отметили 56% респондентов. Кроме того, 68% опрошенных удовлетворены общей ситуацией с парковкой в своем районе.

Резидентные разрешения позволяют жителям без оплаты оставлять автомобиль на платных парковках в пределах района проживания с 20:00 до 8:00. При оплате 3 тысячи рублей в год разрешение резидента будет действовать круглосуточно. Оформить парковочные разрешения можно на срок до трех лет.