РИАМО - 2 ноя. Граждане России уже в следующем году смогут получить цифровые двойники своих документов, сообщает Nation News.

Эта информация прозвучала от министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Таким образом, россияне смогут воспользоваться новинкой как дубликатом оригинальных документов», — отмечается в материале.

Цифровую копию можно будет сохранить в мобильном приложении на телефоне, чтобы не брать с собой бумажные оригиналы. Удобно будет носить такой дубликат водительского удостоверения или паспорта транспортного средства.

Во время пандемии коронавируса такой способ ношения документов успешно прошел испытание в Москве, где действовали цифровые пропуска.