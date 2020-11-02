РИАМО - 2 ноя. За прошлую неделю в Центр содействия строительству при правительстве Московской области поступили на сопровождение 23 проекта, 8 из них представляют крупный бизнес и 15 – малый, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В сегменте крупного бизнеса поступили предприятие по производству сельскохозяйственной продукции на 54 гектара из Егорьевска; проект малярно-гальванического корпуса на 46 гектаров из Долгопрудного», – говорится в сообщении.

Также поступили три корпуса промышленного объекта «НИИ парашютостроения» из Щелкова; проект по строительству производственных помещений из Рузы; два корпуса сельскохозяйственного склада и производственно-логистический комплекс из Дмитровского округа.

Проекты малого бизнеса предусматривают под свои нужды территорию меньшего масштаба. К самым крупным проектам относятся комплекс зданий загородного отеля из Истры, торгово-офисный комплекс из Раменского, а также цех по сборке экспериментальных образцов электрооборудования из Шатуры.