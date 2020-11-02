РИАМО - 2 ноя. За 10 месяцев 2020 года в Московской области подготовлено порядка 22 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), что на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Из числа выданных ГПЗУ – более 30% приходится на объекты нежилого назначения, в том числе торгового, промышленного, общественного-делового и социального. В перспективе на территориях, зарезервированных в регионе под объекты нежилого назначения, может появиться порядка 200 тысяч новых рабочих мест», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Лидерами по количеству выданных ГПЗУ с января по октябрь 2020 года стали городские округа: Раменский, Одинцовский, Солнечногорск, Домодедово, а также Истра.

«Одна из основных задач правительства Московской области – дать жителям региона возможность работать рядом с домом. Для этого формируются условия для создания благоприятного инвестклимата и новых рабочих мест в каждом муниципальном образовании Подмосковья», - отметил Гордиенко.

Он подчеркнул, что уже несколько лет действует услуга по выдаче градостроительного плана земельного участка в режиме онлайн на региональном портале госуслуг (РПГУ) Московской области. Получив ГПЗУ, заявитель узнает о потенциале и планировочных ограничениях земельного участка. Кроме того, вместе с ГПЗУ предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.

В рамках методической поддержки и оказания консультативной помощи жителям Московской области и представителям бизнеса на базе Мособлархитектуры еженедельно проводятся вебинары, в ходе которых можно задать специалистам интересующие вопросы по порядку оказания услуг. Информация о времени их проведения публикуется на официальном сайте ведомства.

Услуга по подготовке и регистрации градостроительного плана земельного участка в Московской области доступна на РПГУ Московской области - https://uslugi.mosreg.ru/services/6909​.