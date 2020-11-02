РИАМО - 2 ноя. В правительстве Московской области министерство ЖКХ региона, ООО «Московская областная теплогенерирующая компания», ООО «ФТ-капитал» и ООО «ГетФинанс» подписали соглашение по созданию мини-теплоэнергоцентров с применением технологии газификации топлива, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Пилотные проекты реализуют в Зарайске, Рошале и Ступине. До конца года начнут проектирование мини-ТЭЦ. Достроить центры планируют в середине 2022 года.

«Сегодня мы с нашими стратегическими партнерами подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит нам приступить к реализации создания энергоцентров на территории Московской области», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он уточнил, что цель проекта - вопросы переработки и утилизации отходов, которые образуются на КПО, прошедших переработку и используемых при создании топлива для этих энергоцентров, и, как следствие, уменьшение захоронения на комплексах по переработке отходов.

Для производства топлива используют отходы для вторичного сырья: резину, полимеры, бумагу, пластик, дерево, текстиль, картон, синтетические волокна, кожу и другие материалы.

Велиховский отметил, что альтернативная энергия и тепло в дальнейшем повлияет на тарифную политику коммунальных услуг для жителей. В перспективе тарифы могут снизиться.

Одна из задач реформы по обращению с отходами – переход к нулевому захоронению отходов и использование оборудования с низкими выбросами для энергетической утилизации. Анализ работы КПО в Подмосковье позволил подробно изучить морфологию бытовых отходов и подготовить предпроектные решения по созданию мини-ТЭЦ с применением технологии газификации топлива (WtE).

Партнером по локализации производства оборудования для энергетической утилизации в Подмосковье стал Объединенный центр энергоэффективных технологий, резидент ОЭЗ «Дубна».

В Подмосковье будут работать 11 новых современных КПО. Сейчас строят четыре завода по термической утилизации отходов. Жители активно участвуют в раздельном сборе отходов. Благодаря этому к концу года более 2 миллионов тонн отсортированных отходов пойдет на вторичную переработку.

Работа всех этих предприятий как комплексной системы по обращению отходов в Московской области должна довести объем захоронения ТКО всего до 5% от образуемых отходов.