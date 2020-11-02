РИАМО - 2 ноя. Скончался декан факультета педагогического образования МГУ, член-корреспондент Российской академии образования Николай Розов, сообщается на официальном сайте вуза.

«Коллектив Московского университета с глубоким прискорбием сообщает, что 2 ноября 2020 года ушел из <…> жизни Николай Христович Розов (1938-2020) и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», - говорится в сообщении.

Розов родился 20 февраля 1938 года. В 1958 году окончил механико-математический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Доктор физико-математических наук с 1983 года. С 1997 года - декан-организатор факультета педагогического образования МГУ, заведующий кафедрой образовательных технологий.

Розов — член-корреспондент Российской академии образования по отделению философии образования и теоретической педагогики (2004), а также автор более 250 научных статей, 14 монографий и учебных пособий.