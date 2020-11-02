РИАМО – 2 ноя. Сборная России по футболу объявила состав на ноябрьские матчи, заявку команды опубликовали в Telegram-канале, сообщает Газета.ru.

«12 ноября команда встретится с Молдавией в товарищеском матче. В Лиге наций сборная России проведет две встречи. 15 ноября команда сыграет на выезде с Турцией, а 18 ноября в Белграде проведет матч с Сербией», - говорится в сообщении.

В качестве вратарей выступят Антон Шунин, Маринато Гильерме и Матвей Сафонов. Защитники - Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов, Игорь Смольников.

Позиции полузащитников займут Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Даниил Лесовой, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Антон Миранчук и Денис Черышев.

Нападающими станут Артем Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев. ​