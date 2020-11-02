РИАМО - 2 ноя. В Мособлдуме ведется работа над профильными статьями проекта трехлетнего бюджета, ожидается, что расходы на социальную сферу в 2021 году будут выше на 20%, чем в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Большое внимание уделяется программе социальной защиты населения Подмосковья.

«Мы понимаем, что события, связанные с пандемией, финансово отразились на наших жителях и постарались оперативно принять законы, направленные на поддержку людей – это пособия по безработице, выплаты семьям с детьми, единовременные выплаты тем, кто находился на самоизоляции, и другие», – сказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев.

Он добавил, что расходы, запланированные на следующий год, исчисляются суммой в размере 93 миллиардов рублей. Эта сумма на 4,8 миллиарда меньше, чем та, что была выделена на текущий год, но на 20% выше, чем в докризисный 2019 год. Региональные меры поддержки сохраняются.

Запланировано, что 5,3 миллиарда рублей будут выделены на детей от 3 до 7 лет, а 1,5 миллиарда на обеспечение питанием кормящих и беременных матерей, в эту сумму включены и дети до 3-х лет. Также представлена сумма порядка 5 миллиардов, которая отводится на соцвыплаты безработным и 2,6 миллиарда на ежемесячные выплаты неработающим одиноко проживающим пенсионерам.

«Как бы не сложилась в дальнейшем ситуация с распространением Covid-19, наиболее уязвимые слои Подмосковья всегда получат поддержку от властей региона и страны», – отметил Вшивцев.

Согласно пояснительной записки к проекту закона, общий объем доходов бюджета Московской области в 2021 году составит более 583 миллиардов рублей, в 2022 году - более 616 миллиардов рублей и в 2023 году - более 748 миллиардов рублей.

Подмосковный бюджет на 2021 год останется социально ориентированным, важный акцент будет сделан на здравоохранении.