РИАМО - 2 ноя. В подмосковных Луховицах было отремонтировано свыше 25 километров региональных дорог, также в городском округе продолжается ремонт территорий медучреждений, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проводились на шести участках в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе на тех, за которые проголосовали на портале «Добродел». Жители отдали 104 голоса участкам дорог «Дединово — Любичи — Ловцы», а выбор 164 жителей пал на «село Горетово».

«В этом году в Луховицах отремонтировали 6 региональных дорог за счет бюджета Московской области. На ремонтные работы было направлено свыше 135 миллионов рублей», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

На текущий момент в округе продолжается ремонт территорий медицинских учреждений. На территории районной больницы в поселке Белоомут и больницы на улица Мира в городе Луховицы ведется замена дорожного покрытия. Работы по замене покрытия на территории детской поликлиники Луховицкой центральной районной больницы уже завершены.

Покрытие обновили на участках автомобильных дорог: «Дединово — Любичи — Ловцы» (от деревни Гольный Бугор до села Дединово), «Дединово — Любичи — Ловцы — Дединово» (от «Дединово — Любичи — Ловцы» до улицы Октябрьской в село Дединово), «Луховицы — Дединово — АБЗ» (по улице Лесной в Луховицах до асфальтобетонного завода), «Врачово — Дединово — Кирпичный завод — Фруктовая» в поселок Фруктовая, «Красная Пойма — Двуглинково — Озерицы — Подлипки — Д-2» в поселок Сельхозтехника, «село Горетово» (от дома 2 в деревне Выкопанка через дом 82 в селе Горетово до основной дороги).