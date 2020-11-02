РИАМО - 2 ноя. Одежда для собак значительно облегчает жизнь владельцу, а для некоторых пород она является необходимостью осенью и в зимнее время, говорится в сообщении пресс-службы Российской кинологической федерации.

По словам президента РКФ Владимира Голубева, довольно часто комбинезоны и дождевики нужны собакам с длинной шерстью, если на улице сыро и грязно — каждый раз после прогулки вымывать грязь с длинношерстной собаки бывает достаточно проблематично.

«Зимой очень востребована обувь для собак из-за большого количества реагентов на дорогах, которые могут повредить кожу лап у животных», — отметил он.

Существуют породы собак которые плохо переносят холодную погоду, такие, например, как чихуахуа, той терьер, китайская хохлатая и другие. Им одежда помогает не замерзнуть на улице во время прогулки в холодное время года.

Для того чтобы подобрать нужный размер одежды, необходимо знать следующие параметры собаки — длина спины, обхват груди, обхват шеи. Для плотных собак с объемной грудной клеткой рекомендуется выбирать одежду на размер больше, чтобы собаке было комфортно. Одежда не должна препятствовать свободным движениям, но не должна и висеть.

Некоторые собаки категорически отказываются носить комбинезоны, но вполне спокойно относятся к попонам и жилеткам. Особое внимание стоит уделить декоративным элементам.

«Удалите все мелкие детали, чтобы собака не отгрызла и не подавилась ими, также убедитесь, что дополнительные аппликации и замки не натирают кожу и не станут причиной травмы животного», — добавил Голубев.

Если вы планируете начать использовать собачью одежду, попробуйте сначала надеть ее дома. Дайте питомцу обнюхать ее, не настаивайте, если он противится, когда вы пытаетесь надеть одежду. Нужно убедиться, что собаке комфортно, и она может спокойно ходить по дому, а не ложится на пол, пытаясь освободиться от новых аксессуаров или погрызть их.

В скором времени питомец начнет с радостью воспринимать одежду, поскольку процедура надевания костюма будет ассоциироваться у него с прогулкой. Тем не менее не стоит злоупотреблять одеждой для собак, наряжая своего четвероногого друга без надобности. Ведь одежда придумана в первую очередь для того, чтобы сделать жизнь человека с собакой более комфортной и безопасной, а не для модного дефиле.​​