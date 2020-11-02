РИАМО - 2 ноя. Для предпринимателей Подмосковья открылся конкурсный отбор по программе «Старт», предполагающей получение грантов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Старт» проводится в три этапа, где первый состоит в проведении научных исследований прикладного характера, а второй представляет собой проведение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Завершающий этап состоит в коммерциализации научной продукции.

«Подмосковные предприниматели всегда успешно участвуют в конкурсах Фонда содействия инновациям. Только в рамках завершенных этапов программы «Старт» за 2020 год 24 предпринимателя из Московской области были признаны победителями конкурсного отбора, по итогам которого привлекли 58 миллионов рублей. Для получения содействия в составлении и сопровождении заявки на участие в конкурсе предприниматели могут обратиться в региональный Мининвест», - напомнила глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Гранты выделяются на каждом этапе, начинать можно со второго, если в наличии имеются результаты научно-исследовательских работ.

Заявки на конкурсы принимаются до 16:00 20 января 2021 года. Почта и телефон для вопросов: BabaykinAA@mosreg.ru, +7 (498) 602-06-04 добавочный 40857.