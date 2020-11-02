РИАМО - 2 ноя. Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что нельзя точно сказать, сколько антитела сохраняются в теле человека, у ученых разные результаты исследований, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее американские ученые заявили, что антитела к Covid-19 сохраняются до пяти месяцев в организме человека, если заболевание было в легкой или умеренной формах.

«Антитела при коронавирусной инфекции действительно сохраняются недостаточно долго. Были разные на этот счет результаты: кто-то говорил о трех месяцах, кто-то пишет о пяти-шести месяцах, некоторые вообще надеются на год-два. Этот вопрос еще будет изучаться. В ближайшее время необходимо выяснить, почему антитела быстро покидают организм и что влияет на эти сроки», — сказал Альтштейн.

На сегодня есть случаи повторного заражения коронавирусом, но об этом мало информации. Врач объяснил, что в защите организма участвуют два типа иммунитета – гуморальный и клеточный, в последнем типе антитела не участвуют. Поэтому нельзя утверждать, что после пяти месяцев у человека не будет иммунитета к Covid-19.

Также Альтштейн считает, что пик заболеваемости случится в России в ближайшее время. Столица может пройти этот этап раньше, чем другие регионы РФ.

«Это связано с тем, что в Москве более строгие противоэпидемические правила: многое зависит от людей, от того, как они соблюдают предписанные рекомендации. Вирус никуда от нас не денется, и, конечно, до вакцинации люди будут активно заболевать», — объяснил специалист.

В России за сутки выявили 18 257 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране выявили 1 655 038 случаев заражения. За все время пандемии умерли 28 473 человека с коронавирусом, победили болезнь 1 236 033 человека. ​

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Текстовая трансляция

2 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетителям МакАвто cети McDonald's в столице не нужен будет QR-код, чтобы заказать еду. Система чекинов распространяется только на сами рестораны.

- Попова: 90% случаев коронавируса выявили у приехавших из Турции россиян. После открытия границ из этой страны вернулись почти 1,5 миллиона человек.​

- В Подмосковье выявили более 5 тыс нарушителей масочного режима с 1 октября. Зафиксировано 2338 случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Рестораны McDonald’s в Москве введут систему чек‑инов. С помощью этого новшества можно отслеживать потенциальные контакты заразившихся коронавирусом.

- Предварительную запись на получение услуг в ЗАГСах ввели в Подмосковье. График работы остается прежним.

- В Подмосковье ввели ограничение на число гостей во время проведения бракосочетаний в ЗАГС. Их должно быть не более десяти человек.

- Около 16 тыс человек в Подмосковье лечатся от коронавируса на дому. Статистику озвучила глава областного Минздрава.

- Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание стационарам, на которые поступают жалобы от пациентов с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что такое поручение уже получил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

- До 19 тыс коек для Covid‑пациентов планируют открыть в Подмосковье к 15 ноября. Работы проводятся в плановом режиме.

- Более 5 млрд руб выделили регионам России на бесплатные лекарства от коронавируса. Бесплатные лекарства будут получать пациенты, которые лечатся на дому.

- В столице за минувшую неделю темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции составил минус 0,7%, а прирост числа госпитализаций — 1,9%. Две недели назад эти показатели составляли 20% и 14% соответственно.

- За сутки в России зарегистрировали 18 257 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 556 больных. В Москве - 4 796.

- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.

- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.

- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.