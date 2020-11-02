РИАМО - 2 ноя. В Подмосковье свыше 1,4 тысячи школьников в возрасте от 14 до 17 лет изучили основы ведения бизнеса в рамках курсов «Открытые уроки» и «Деловая игра», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект «Бизнес школьник», в рамках которого прошли образовательные курсы, создан для популяризации предпринимательства среди молодежи. Также проект направлен на распространение информации об успехах и достижениях бизнеса региона.

«Мининвест Подмосковья выступает инициатором большого количества проектов для действующих бизнесменов. У нас проводятся форумы, семинары, обучающие программы. Но наше подрастающее поколение, наши школьники также нуждаются в бизнес-ликбезе. Мы видим такую тенденцию у поколения Z: они задумываются о создании своего бизнеса еще со школьных лет, предпринимательство им интересно», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В курсе «Открытые уроки», который длился в течение 6 недель, приняло участие свыше 650 региональных школьников. Учащиеся прослушали 30 видеолекций, на которых действующие предприниматели, а также бизнес-эксперты из столицы и Подмосковья освятили темы ценностного предложения, работы в команде и не только. По итогам таких видеоуроков ребята выполняли тесты, позволяющие закрепить их знания в области бизнеса. Все участники получили сертификаты, а победители были награждены сертификатами номиналом в 50 тысяч рублей на покупку электроники и техники. В их число вошли школьник из Королева, а также двое учащихся колледжей из Королева и Воскресенска.

Курс «Деловой игры» состоял из четырех этапов, в которых участвовали 707 школьников. Они изучили 12 тем, среди которых значился менеджмент, коммуникации, управление проектами, продажи и другие. В командном зачете первенство одержали «Удальцы» из городского округа Серпухов, им достались сертификаты номиналом в 10 тысяч рублей. В личном зачете победил ученик колледжа и две школьницы из Серпухова, они получили сертификаты номиналом 40 тысяч рублей.

Проект «Бизнес школьник» был создан именно для этого: чтобы молодежь могла в доступном онлайн-формате изучить основы ведения бизнеса, протестировать свои идеи и сделать первые шаги для их реализации под чутким руководством экспертов и опытных коллег. Я поздравляю всех участников с завершением проекта. И желаю успехов в вашем деле!», - сказала Зиновьева.