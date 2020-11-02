РИАМО - 2 ноя. В Войковском районе на севере столицы для переселения по программе реновации введен в эксплуатацию дом на 144 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Возведенный односекционный монолит строился по индивидуальному проекту по адресу: улица Нарвская, владение 5. Его фасады облицованы плитами с отделкой из искусственного камня в двух цветовых гаммах – белой и коричневой. В процессе работ были установлены короба для кондиционеров, а также остеклены лоджии. Общая площадь квартир составила 7,68 тысячи квадратных метров.

«Всего на севере Москвы в программу реновации включено 514 жилых домов общей площадью 1,87 миллиона квадратных метров, в районе Войковский - 33 жилых домов. Для начала реализации программы в районе подобраны две стартовые площадки. Сейчас активно продолжается работа по подбору новых стартовых площадок», - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Введеный дом соответствует стандартам реновации. На первом этаже могут разместиться кафе, магазины, салоны красоты, секции и кружки для детей. В вестибюле будут расположены кладовая, колясочная, комната консьержа, зона для почтовых ящиков.

«Лифты грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов оборудованы визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оборудовали системами охраны входа в здание, системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением», – говорится в сообщении.

Двор новостройки обустроен детской и спортивной площадкой, в нем высажены деревья, а также разбиты цветники и газоны.

На прошедшей неделе в семи районах столицы были введены дома по реновации.

«За прошедшую неделю выдано восемь разрешений на ввод домов, в которые будет осуществляться переселение участников программы реновации. В них в общей сложности разместилось более 1,1 тысячи квартир. Таким образом, с момента запуска программы мы уже ввели в эксплуатацию 75 домов, большая часть которых передана под заселение», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.