РИАМО - 2 ноя. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра науки и высшего образования РФ Сергея Люлина, сообщает Газета.ru.
Распоряжение об отставке опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Освободить Люлина Сергея Владимировича от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации по его просьбе», — отмечается в документе.
Сергей Люлин является членом-корреспондент РАН, доктором физико-математических наук. Он был назначен на должность 31 марта 2020 года.
Люлин занимался вопросами научно-технической и инновационной политики, а также международного сотрудничества в научно-технической сфере.
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