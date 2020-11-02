РИАМО - 2 ноя. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра науки и высшего образования РФ Сергея Люлина, сообщает Газета.ru.

Распоряжение об отставке опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Люлина Сергея Владимировича от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации по его просьбе», — отмечается в документе.

Сергей Люлин является членом-корреспондент РАН, доктором физико-математических наук. Он был назначен на должность 31 марта 2020 года.

Люлин занимался вопросами научно-технической и инновационной политики, а также международного сотрудничества в научно-технической сфере.​