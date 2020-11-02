РИАМО - 2 ноя. Российская бортпроводница перечислила наиболее полезные лайфхаки, которые пригодятся пассажирам в аэропорту и в самолете, передает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, регистрацию на рейс лучше проходить онлайн. Это позволит не терять время в очереди, особенно если перед полетом не нужно сдавать багаж.

«Всю важную информацию лучше сохранить на смартфон, а не надеяться на интернет. А лучше всего — распечатать», — сообщила бортпроводница Клавдия в Instagram.

По ее словам, в ходе предполетного досмотра ленты, расположенные по левой стороне, обычно оказываются менее загруженными, так как все правши инстинктивно кладут вещи справа.

С собой в самолет лучше брать тройник, так как в салоне все розетки могут быть заняты. ​