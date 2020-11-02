РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. Врач-невролог Мария Лагутина в библиотечном центре «Южный» Балашихи рассказала воспитанникам кружка юных писателей, поэтов и журналистов об эффективной профилактике коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На встрече в библиотечном центре «Южный» ребята могли задать интересующие вопросы специалисту.

«Мария Лагутина рассказала о своей профессии, о нелегкой, но крайне необходимой работе медиков в нынешних непростых обстоятельствах, поделилась советами по эффективной профилактике коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.