РИАМО - 2 ноя. Психологи играют немаловажную роль в поиске потерявшихся в подмосковных лесах, во время вызова на номер «112» специалисты проводят с заблудившимися специальные беседы и помогают избавиться от паники, сообщил начальник ГКУ Московской области «Центр 112» Алексей Вагутович.

«Хочу отметить, что психологи находятся только в центре «112». У нас два центра обработки вызова: основной – в доме правительства Московской области – и резервный, который находится в Подольске. Там и там находятся психологи», — сказал Вагутович.

Он добавил, что оператор опрашивает заявителя, оценивает психическое, психологическое состояние заявителя: как он разговаривает, как отвечает на вопросы, есть ли паника.

«И, исходя из опроса первичного, а на это у нас 90 секунд положено, оператор понимает, что заявителю нужна психологическая помощь для того, чтобы он успокоился, начал трезво мыслить и мог четко и внятно ответить, где находится. Оператор переключает вызов на психолога», - рассказал Вагутович.

Он подчеркнул, что после разговора с психологом 99% потерявшихся приходят в норму, начинают трезво мыслить и дают точную информацию о своем местоположении. ​