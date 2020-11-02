РИАМО - 2 ноя. В предстоящий праздник, 4 ноября, автобусы «Мострансавто» будут курсировать по расписанию выходного дня, на маршрутах усилят меры безопасности, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В День народного единства на городских, пригородных и междугородних маршрутах будут работать около 3,8 тысячи линейных транспортных средств», - говорится в сообщении.

С линейными водителями филиалов проведут дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД.

С 12 мая в Московской области действует масочный режим в общественных местах и на транспорте. 28 октября вступило в силу постановление Роспотребнадзора о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса.

Защитную маску жители и гости Подмосковья могут купить в автобусах Мострансавто за пять рублей.