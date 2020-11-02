РИАМО - 2 ноя. Сотрудники правоохранительных органов в понедельник задержали одного из подозреваемых в убийстве 54-летнего бизнесмена из Подмосковья Владимира Маругова, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Убийство произошло в ночь на 2 ноября на загородном участке бизнесмена Владимира Маругова, расположенном в деревне Аносино под Истрой. Предприниматель вместе с сожительницей был в бане. Туда ворвались двое мужчин в масках и стали требовать деньги. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу обратилась в правоохранительные органы. Правоохранители затем нашли тело предпринимателя в доме.

«Задержан один из подозреваемых в убийстве 54-летнего предпринимателя. Принимаются меры к установлению местонахождения и для задержания соучастника», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте «МВД Медиа», подозреваемым оказался уроженец одной из среднеазиатских республик 1971 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы.

Установлено, что нападавшие скрылись на автомобиле. Машину удалось обнаружить в одной из деревень городского округа Истра. В ходе ее осмотра следователями и криминалистами обнаружены маски, черные перчатки, арбалет, из которого был застрелен мужчина, стрелы, а также иные предметы имеющие значение для дальнейшего расследования.

Олигарх Владимир Маругов был собственником и генеральным директором нескольких строительных и пищевых компаний. В их числе – ООО «Строй-проект», ООО «МПК «Мясная империя», ООО «МПК «Озерецкие колбасы», ООО «СК Теплосеть», ЗАО «Наска». Из-за успехов в сфере мясопроизводства за ним и закрепилось прозвище «колбасный король».

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