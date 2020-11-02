РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 ноя. Седьмого ноября на стадионе «Торпедо» состоится турнир городского округа Люберцы по футболу памяти Василия Дрюккера, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В пятнадцатый раз ветераны футбольных клубов соберутся вместе 7 ноября, чтобы принять участие в турнире городского округа памяти футболиста Василия Дрюккера. Команду-победительницу ждет кубок и почетные грамоты!» - сказал Ружицкий.

В этот день на поле стадиона «Торпедо» встретятся команды футбольных клубов из Лыткарина, Томилина, Котельников, Краскова, Люберец. Каждой команде предстоит сыграть друг с другом 20-минутный матч.

Василий Дрюккер - советский футболист, с 1958 по 1973 годы выступал нападающим за команды Люберец «Локомотив» и «Торпедо».