РИАМО - 2 ноя. Вечером в понедельник московские дороги могут быть загружены до семи баллов, водителям лучше планировать свои маршруты заранее, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Из-за пожара действуют ограничения движения в районе Чертаново Южное», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на 82 километре МКАД, Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту, Нижегородской эстакаде, 53-м километре МКАД.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградский проспект перед МКАД, а также Рязанский проспект, Садовое Кольцо и внешняя сторона 91-го километра МКАД.