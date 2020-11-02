РИАМО - 2 ноя. Социальная сеть «Одноклассники» ко Дню народного единства запускает специальную ленту с новостями о традициях и жизни народов России, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Благодаря ей пользователи увидят многообразие нравов, языков, костюмов и мировоззрений людей, проживающих в нашей стране.

«Лента, посвященная празднику, будет формироваться под хештегом #ДеньЕдинства20. В ней будут отображаться публикации, которые рассказывают о жизни, традициях и новостной повестке разных уголков России», — говорится в сообщении.

Среди них, например, контент от региональных групп о национальных особенностях их родного края и от тревел-блогеров, которые побывали в разных областях и республиках.

В проекте участвуют более 30 регионов, начиная от Калининградской области до Чукотского автономного округа. К примеру, Архангельская область рассказала про историю открытия первого железобетонного моста через Северную Двину, сказочника Степана Писахова и Остров Ягры.

Смоленская область поделилась интересными слайдами о достопримечательностях столицы. Магадан поделился рецептом строганины из рыбы, рассказал про термальные воды и про солиста Ансамбля песни и танца народов Севера «Энэр».

Попасть в специальную ленту ко Дню народного единства могут все пользователи соцсети. Для этого нужно присоединиться к флешмобу #ДеньЕдинства20 — опубликовать пост под одноименным хештегом.

Также можно принять участие через фотопубликации друзей, которые уже участвуют во флешмобе, нажав на кнопку «Участвовать» под фото. Выбор тем для публикаций не ограничен: от описания красоты природы и истории своего народа до легенд о знаковых местах или знаменитых людях. Таким образом каждый может поделиться частичкой своего культурного кода.

В социальной сети «Одноклассники» миллионы разных пользователей: молодые и пожилые, из разных городов и регионов, они имеют разные вкусы, ведут разный образ жизни, придерживаются разных точек зрения на жизнь, политику, и социальные вопросы. И ОК делают все делают все, чтобы создавать условия для их комфортного общения — разрабатывают новое способы обмена эмоциями, помогают узнавать лучше друг друга и мир вокруг с помощью алгоритмов нейросети.

Проект #ДеньЕдинства20 стал дополнением разнообразных активностей и сервисов, которые помогают пользователям вести полноценную жизнь в онлайн-формате. К примеру, осенью 2020 была запущена возможность делиться моментами из жизни в формате исчезающих фото и отвечать на них. Ранее ОК организовал образовательные проекты #мечтатьОК и «Мы так не говорим», которые помогают пользователям лучше понимать друг друга.