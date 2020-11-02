РИАМО - 2 ноя. Под влиянием теплых воздушных масс с запада в Москве и Подмосковье со 2 по 4 ноября будет тепло, существенных осадков не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура будет выше климатической нормы на 4-5 градусов.

«При южном и юго-западном ветре преобладающая температура ночью в Москве - 4-7 градусов, по области - от 1 до 7 градусов, днем в Москве - 8-10 градусов, по области - 6-11 градусов», — говорится в сообщении.

Пятого-седьмого ноября придет циклон с севера, из-за него давление начнет падать, ветер сменит направление с западного на северное и усилится. Возможны небольшие дожди, однако температура значительно не изменится.

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