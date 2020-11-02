РИАМО - 2 ноя. В Москве и Московской области в первой половине текущей недели будет тепло — температура воздуха составит днем 7-10 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Во вторник, среду и четверг в Московском регионе температура воздуха днем составит 7-10 градусов, ночью — 5-8 градусов. В конце недели в Москве и Московской области похолодает примерно на два градуса», — сказал Синенков.

Он отметил, что днем температура воздуха составит 6-7 градусов тепла, а ночью — 3-5 градуса.

«Будет облачно, если в начале недели возможна морось, то в конце прогнозируются кратковременные дожди», — добавил синоптик.

Ветер будет порывистый и разовьет скорость до 7-12 метров в секунду.

Он добавил, что подобный температурный режим теплее многолетних для ноября значений на 4-5 градусов.