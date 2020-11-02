РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Соревнования по стрельбе, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – «Оружие Победы – легендарные винтовки VII», пройдут на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения в Подольске 7 ноября, говорится в сообщении пресс-служб предприятия.

«ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию «Ростех») и Федерация высокоточной стрельбы России 7 ноября, в день проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, организуют соревнования по стрельбе из «легендарных винтовок». «Легендарными» считаются винтовки, принятые на вооружение до 1962 года», – говорится в сообщении.

Турнир, посвященный оружию Великой Победы, пройдет в седьмой раз. Организаторы ожидают, что одежда и снаряжение будут соответствовать историческому стилю эпохи.

В ходе мероприятия будет проведено 12 упражнений. Для снайперов будет группа сверхдальних упражнений.

«Год от года соревнования становятся все динамичнее и интереснее. Так, с появлением в гражданском обороте легендарной винтовки СВМ (Снайперская винтовка Мосина, возможности которой в этот раз будут демонстрировать сотрудники ЦНИИТОЧМАШ) теперь освоены дистанции до 500 метров. Кроме СВМ, стрелки будут использовать многие другие образцы стрелкового оружия Великой Победы», – поясняется в материале.

ФВСР и ЦНИИТОЧМАШ совместно реализуют политику популяризации стрелкового спорта, приобщения граждан к культуре владения оружием, воспитания грамотного и ответственного отношения к нему.