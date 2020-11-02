РИАМО - 2 ноя. В Московской области за последние сутки выявили 556 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время пандемии в Подмосковье выявили 87 922 случая заболевания, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также выздоровели за сутки 397 человек, скончались десять пациентов. Общее число жертв Covid-19 в регионе достигло 1627, а выздоровевших — 65 454.

В оперштабе рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее ввел дополнительные ограничения против распространения коронавируса, которые будут действовать в ноябре. В частности, обязательную изоляцию для граждан из групп риска на две недели. Граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать изоляцию со 2 по 15 ноября.

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Текстовая трансляция

2 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетителям МакАвто cети McDonald's в столице не нужен будет QR-код, чтобы заказать еду. Система чекинов распространяется только на сами рестораны.

- Попова: 90% случаев коронавируса выявили у приехавших из Турции россиян. После открытия границ из этой страны вернулись почти 1,5 миллиона человек.​

- В Подмосковье выявили более 5 тыс нарушителей масочного режима с 1 октября. Зафиксировано 2338 случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Рестораны McDonald’s в Москве введут систему чек‑инов. С помощью этого новшества можно отслеживать потенциальные контакты заразившихся коронавирусом.

- Предварительную запись на получение услуг в ЗАГСах ввели в Подмосковье. График работы остается прежним.

- В Подмосковье ввели ограничение на число гостей во время проведения бракосочетаний в ЗАГС. Их должно быть не более десяти человек.

- Около 16 тыс человек в Подмосковье лечатся от коронавируса на дому. Статистику озвучила глава областного Минздрава.

- Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание стационарам, на которые поступают жалобы от пациентов с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что такое поручение уже получил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

- До 19 тыс коек для Covid‑пациентов планируют открыть в Подмосковье к 15 ноября. Работы проводятся в плановом режиме.

- Более 5 млрд руб выделили регионам России на бесплатные лекарства от коронавируса. Бесплатные лекарства будут получать пациенты, которые лечатся на дому.

- В столице за минувшую неделю темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции составил минус 0,7%, а прирост числа госпитализаций — 1,9%. Две недели назад эти показатели составляли 20% и 14% соответственно.

- За сутки в России зарегистрировали 18 257 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 556 больных. В Москве - 4 796.

- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.

- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.

- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.