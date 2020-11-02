РИАМО - 2 ноя. Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова удалили 50-летней пациентке гигантскую вентральную грыжу, появившуюся в результате нескольких операций на брюшной полости, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Послеоперационные вентральные грыжи - это самая сложная категория грыж, которые встречаются в хирургии. И чем больше операций было до формирования грыжи, тем сложнее врачу.

«Наша пациентка ранее перенесла 5 оперативных вмешательств на органах брюшной полости, в том числе по поводу уже существующих грыж. Все это привело к рецидиву, формированию гигантской грыжи. Операция, которая длилась более 3,5 часов, проведена под общим наркозом. В результате была удалена гигантская опухоль размером 20 на 25 сантиметров», - рассказал заведующий вторым хирургическим отделением Владислав Курилов.

Он уточнил, что медики выполнили комбинированную пластику с использованием большого сетчатого импланта, который находится внутри брюшной стенки, не соприкасаясь с подкожно-жировым слоем. Женщина смогла встать в день операции.

Подобных операций в Пушкинской больнице проводится около 50 в год. Операции с использованием сетчатых имплантов максимально снижают риски возникновения рецидива. При правильном или, как говорят врачи, «дотошном» соблюдении всех рекомендаций, данных при выписке, пациенты с подобными проблемами к врачам больше не обращаются.

После операции пациенты должны ограничивать физическую нагрузку, а также контролировать вес.

Несмотря на сложившуюся эпидобстановку, отделение плановой хирургии в Пушкинской больнице работает в прежнем режиме, но с максимальными мерами предосторожности.