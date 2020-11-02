РИАМО - 2 ноя. Российскую писательницу Киру Измайлову нашли мертвой на кухне ее квартиры в столице, пишет Nation News.

По данным следствия, дверь в квартиру была не заперта. Официальная причина смерти 37-летней женщины не называется.

«Измайлова перестала выходить на связь около недели назад. Ее сестра обратилась в полицию и сообщила, что последний раз разговаривала с родственницей по телефону 26 октября», — говорится в сообщении.

Измайлова известна своими фэнтези-романами «Странники» и «С феями шутки плохи», а также «Случай из практики» и «Пятый постулат», которые она написала в соавторстве с Анной Орловой. ​