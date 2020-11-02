РИАМО - 2 ноя. В ходе рейда на Белорусском вокзале в Москве в понедельник выявили почти 50 нарушителей масочного режима, сообщила журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций столицы (ОАТИ) Наталья Дранкова.

«Сегодня сотрудникам ОАТИ совместно с полицией на транспорте проведено обследование Белорусского вокзала на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима работниками и посетителями», — сказала Дранкова.

По факту нарушений составлено 47 протоколов по статье 20.6.1 КоАП. Штраф за несоблюдение масочного режима составляет 4 тысячи рублей. Штраф за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте составляет 5 тысяч рублей.

В Москве из-за распространения коронавируса нужно носить маски и перчатки во всех общественных местах. Режим самоизоляции должны соблюдать пенсионеры старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 НОЯБРЯ

- Рестораны McDonald’s в Москве введут систему чек‑инов. С помощью этого новшества можно отслеживать потенциальные контакты заразившихся коронавирусом.

- Предварительную запись на получение услуг в ЗАГСах ввели в Подмосковье. График работы остается прежним.

- В Подмосковье ввели ограничение на число гостей во время проведения бракосочетаний в ЗАГС. Их должно быть не более десяти человек.

- Около 16 тыс человек в Подмосковье лечатся от коронавируса на дому. Статистику озвучила глава областного Минздрава.

- Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание стационарам, на которые поступают жалобы от пациентов с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что такое поручение уже получил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

- До 19 тыс коек для Covid‑пациентов планируют открыть в Подмосковье к 15 ноября. Работы проводятся в плановом режиме.

- Более 5 млрд руб выделили регионам России на бесплатные лекарства от коронавируса. Бесплатные лекарства будут получать пациенты, которые лечатся на дому.

- В столице за минувшую неделю темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции составил минус 0,7%, а прирост числа госпитализаций — 1,9%. Две недели назад эти показатели составляли 20% и 14% соответственно.

- За сутки в России зарегистрировали 18 257 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 556 больных. В Москве - 4 796.

- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.

- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.

- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.