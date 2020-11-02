РИАМО - 2 ноя. Президент России Владимир Путин потребовал грамотно выстроить приоритет финансирования программ космической отрасли, сообщает Федеральное агентство новостей.
Он уточнил, что необходимо начать с реализации тех программ, которые принесут выгоду как можно быстрее.
Приоритетами космической отрасли России, по словам президента, являются наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, продолжение пилотируемых программ и создание перспективной линейки ракетных комплексов.
Также Путин попросил добиться снижения зависимости космической сферы от бюджетных поступлений, и успешнее действовать на рынке коммерческих услуг.
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