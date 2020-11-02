РИАМО - 2 ноя. В октябре в столичную систему-112 поступило 242,2 тысячи экстренных вызовов, из них 5,3 тысячи касались коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Комплексного реагирования экстренных подразделений потребовали 56 279 обращений. Аварийные службы комплекса городского хозяйства вызывали 60 622 раза, помощь скорой была необходима 58 739 раз, полиции — 51 429, пожарных и спасателей — 4 766, выезд аварийной газовой службы требовался 1 246 раз», — говорится в сообщении.

За справками и консультациями в систему-112 Москвы обратились 24 777 раз.

В октябре число обращений по вопросам коронавируса выросло в три раза, по сравнению с сентябрем, и достигло значения апреля – 5,3 тысячи вызовов.

Операторы службы-112 в столице круглосуточно принимают и обрабатывают звонки от людей, которым нужна экстренная помощь.