РИАМО - 2 ноя. В октябре в столичную систему-112 поступило 242,2 тысячи экстренных вызовов, из них 5,3 тысячи касались коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
За справками и консультациями в систему-112 Москвы обратились 24 777 раз.
В октябре число обращений по вопросам коронавируса выросло в три раза, по сравнению с сентябрем, и достигло значения апреля – 5,3 тысячи вызовов.
Операторы службы-112 в столице круглосуточно принимают и обрабатывают звонки от людей, которым нужна экстренная помощь.
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