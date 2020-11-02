РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 ноя. Городской округ Мытищи отправил более 1,5 тонны пластиковых крышек на перерабатывающий завод «Эколайн» в рамках благотворительного проекта «Добрые крышечки», сообщил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

Проект, стартовавший три года назад, набирает все большие обороты. Сырье в Мытищах, изначально собранное в детских садах, школах, на предприятиях и организациях, затем привозится в удобное складское помещение на Олимпийском проспекте, и это реальная помощь не только в улучшении экологической ситуации на территории округа, но и в части реализации добровольческих инициатив.

«Благодарю всех за неравнодушие. Мы в очередной раз отправляем более полутора тонн крышечек на перерабатывающий завод «Эколайн». Собирая крышечки, не только помогаем детям, нуждающимся в заботе и внимании, одновременно с этим наши дети учатся бережному отношению к экологии и экономии. Присоединяйтесь, давайте от слов переходить к делу», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в последующем вырученные за крышки средства будут переведены на счет подопечных фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для покупки реабилитационной техники. Активными участниками нынешней акции стали ученики мытищинских школ №№5, 8, 27, 31 и 33, а также воспитанники и сотрудники детского сада №54.