РИАМО - 2 ноя. В Балашихе возбудили уголовное дело о халатности после проверки информации о бездомном мальчике, который жил в самодельном домике в лесу вместе с отцом, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По информации СМИ о проживании семилетнего ребенка вместе с отцом в хижине в лесу городского округа Балашиха возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами контролирующих органов (часть 1 статьи 293 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мальчик проживал в ненадлежащих условиях, угрожающих его жизни и здоровью. Он также не имел документов, не получал медицинского обслуживания и какого-либо образования. В настоящий момент ребенок находится в реабилитационном центре.

Данная ситуация находится на контроле у прокуратуры Московской области.

Ранее мальчика проведали уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.