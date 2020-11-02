Утром в понедельник, 2 ноября, стало известно о громком убийстве в Московской области, произошедшем накануне. Олигарх и владелец заводов в сфере мясной промышленности Владимир Маругов, также известный как «мясной король» или «колбасный король», был убит прямо на территории своего загородного дома. Нападавшим удалось скрыться, следователи уже возбудили уголовное дело. О подробностях громкого происшествия читайте в материале РИАМО.

Нападение в бане

Убийство произошло ночью с 1 на 2 ноября, около 22:00 на загородном участке бизнесмена, расположенном в деревне Аносино под Истрой. Об этом стало известно после публикации информации на сайте Следственного комитета России (СКР) по региону. При этом ведомство не указало, кем именно был погибший.

По данным СМИ, на тот момент 54-летний Маругов проводил время в бане со своей сожительницей. Дверь туда была не заперта, а сама территория дома не охранялась. Сигнализацию хозяева, отправившись в баню, включать не стали.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в баню ворвались двое мужчин в масках, вооруженные арбалетом, ружьем и ножами. Третий сообщник ждал за рулем автомобиля. Преступники связали бизнесмена и его спутницу по рукам и ногам, после чего, по некоторым данным, начали пытать и избивать Маругова.

Мужчины требовали выдать им деньги, хранящиеся в доме, но после отказа выстрелили из арбалета в грудь Маругову, который скончался на месте от полученных травм. Пленница же сумела освободиться и выпрыгнуть в окно, а затем добралась до соседей и вызвала полицию.

Побег преступников

Убийцы сразу же скрылись, не предприняв дальнейших попыток ограбить дом. На место выехали представители силовых структур.

«Прибывшие к дому сотрудники обнаружили ее супруга без признаков жизни. В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами изъят арбалет, из которого был застрелен мужчина», – говорится в сообщении подмосковного управления СКР.

В 22:30 в той же деревне сотрудники полиции заметили подозрительную машину «Ситроен», номера которой были прикрыты целлофановой пленкой. Полицейские начали преследование, но водитель и пассажиры бросили машину и скрылись в лесу. В салоне автомобиля силовики нашли арбалет, сообщает «Московский комсомолец».

Тем временем стало известно, что сумевшая спастись женщина дала оперативникам описание нападавших. По неподтвержденным данным, после ее слов полиция начала розыск троих лиц неславянской внешности.

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Подозреваемые и уголовное дело

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Как сообщается на сайте пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, в Истре возбудили уголовное дело по факту произошедшего по статье 105 «Убийство» Уголовного кодекса.

Главным подозреваемым, по данным некоторых СМИ, является экс-сотрудник Маругова. Рассматривается также и версия о том, что для убийства были наняты киллеры.

Telegram-канал LIFE SHOT сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемых нападавших, однако затем выяснилось, что задержанные непричастны к преступлению. Подмосковное управление Следственного комитета опровергло информацию о задержании убийц.

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Что известно об убитом

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Олигарх Владимир Маругов был собственником и генеральным директором нескольких строительных и пищевых компаний. В их числе – ООО «Строй-проект», ООО «МПК «Мясная империя», ООО «МПК «Озерецкие колбасы», ООО «СК Теплосеть», ЗАО «Наска». Из-за успехов в сфере мясопроизводства за ним и закрепилось прозвище «колбасный король».

В семье бизнесмена в июле прошлого года произошла трагедия. Его 25-летний сын Александр погиб в автокатастрофе на Фрунзенской набережной. Молодой человек ехал на мотоцикле и врезался в такси, водитель которого начал разворачиваться, не пропустив встречный транспорт.

Незадолго до этого бизнесмен со скандалом развелся с тогдашней женой – поэтессой Татьяной Маруговой. Примерно в то же время мужчина заявил о своем банкротстве, сообщает «Московский комсомолец».

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