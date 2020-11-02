РИАМО - 2 ноя. Столичная прокуратура проводит проверку по факту возгорания склада в Москве по улице Газопровод, сообщается на сайте ведомства.

Днем в понедельник произошло загорание складского помещения, внутри которого находились газовые баллоны. Пожарным удалось не допустить распространения огня. Возгорание уже потушили.

«На месте происшествия находятся прокурор Южного административного округа Анзор Меретуков и Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков», — отмечается в материале.

Проверка проводится Чертановской межрайонной прокуратурой. Результаты проверки находятся на контроле.