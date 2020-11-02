РИАМО - 2 ноя. На юго-западе Москвы в районе Черемушки пройдет капитальный ремонт поликлиники, возведенной в 1965 году, всего работы запланированы в 135 зданиях и ведутся без изменения сроков, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Новый московский стандарт», в соотвествии с которым типовая клиника будет приведена в порядок, предполагает отделку, ремонт и обновление инженерных систем здания. Весь спектр работ направлен на создание комфортного пространства для пациентов и самих сотрудников.

«Наружный блок работ включает демонтаж старой отделки цоколя, дополнительное утепление наружных стен и устройство системы вентилируемого фасада с облицовкой стеклофибробетонными панелями. Также будут установлены новые флагодержатели, домовые знаки, уличные указатели и указатели пожарных гидрантов, а на фасаде установят новый логотип поликлиники. Помимо этого предусматривается замена покрытия кровли и ее ограждений», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

На входе запланировано обновление козырьков, также будет произведена замена отливов и системы водоотведения. В планах установить грязезащитные решетки и произвести замену пандуса, чтобы организовать доступ к поликлинике маломобильным гражданам.

«Внутри здания на лестничных клетках обновят отделку полов, стен и потолка. Кроме того, обновят внутренние стены и перегородки, а также выполнят ремонт и установят двери, окна и витражи», – отметила Яковлева.

Помещения поликлиники будут оборудованы звуковой сигнализацией, предупреждающей об опасности, а также тактильной и визуальной информацией с указанием направления движения и мест получения услуг. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрен беспрепятственный доступ на этажи.

«В ходе ремонта в здании выполнят перепланировку помещений. Кабинеты наиболее востребованных специалистов расположатся на нижних этажах, а менее посещаемые — на верхних. Это позволит сократить время оказания медицинской помощи и сделать поликлинику комфортнее и для пациентов, и для персонала», – сказал заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Паламарчук.

Всего ремонт запланирован в 135 зданиях, сроки которого соблюдаются, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. Работа по экспертизе проектов в рамках модернизации поликлиник ведется в плановом режиме.