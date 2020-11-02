РИАМО - 2 ноя. По факту смерти мужчины в результате ЧП на территории гаражного комплекса в Мытищах возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В гаражном комплексе на улице Попова 1 ноября произошел хлопок газовоздушной смеси. Обрушились несколько гаражей на площади 50 квадратных метров. При разборе завалов под бетонными плитами обнаружили тело 34-летнего мужчины.

«Установлено, что в гаражном боксе, в котором произошел хлопок баллона, функционировал небольшой автосервис с услугами по шиномонтажу. Соответствующие документы владелец гаража уже предоставил следователю», — говорится в сообщении.

В настоящий момент назначено проведение судебно-медицинской, пожарно-технической и взрывотехнической экспертиз. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.