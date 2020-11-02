РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. Капитальный ремонт в Централизованной библиотечной системе имени Андрея Белого в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, который реализуется в рамках нацпроекта «Культура» благодаря победе учреждения в конкурсе «Библиотека нового поколения - модельная библиотека», планируют завершить в декабре текущего года, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов в ходе рабочего совещания вместе с депутатами городского совета депутатов Андреем Коровушкиным и Рустамом Фахрисламовым проверил качество проводимого ремонта. Директор учреждения Зинаида Голощапова рассказала, что главная задача - создать новое пространство, интересное молодежи и старшему поколению, где будет просторный читальный зал, подключенный к электронным библиотекам с книгами, существующими в единственном экземпляре в мире, молодежное пространство, зал для проведения камерных мероприятий и буфет.

«Долгие годы библиотекам не уделялось должного внимания. В большей части учреждений фонды устарели, не проводился комплексный ремонт. Согласно указу президента Российской Федерации от 7 мая 2018 был разработан Федеральный проект развития муниципальных библиотек, который при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева получил свое развитие и реализацию в Подмосковье», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил коллектив библиотеки за активность и участие в федеральном конкурсе и добавил, что подрядная организация, не смотря на пандемию коронавируса, активно работает на объекте. Строители заменили старые трехметровые окна на новые пластиковые, которые теперь можно будет открывать для проветривания помещений, протянули новую электрику, продолжаются штукатурные работы внутри помещения и укладка декоративной плитки на фасаде здания.

Ремонтные работы в помещениях Централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого завершатся в декабре.

По словам Фахрисламова, ранее они встречались с коллективом библиотеки, обсудили планы по укреплению материально-технической базы учреждения: приобретение мебели и оргтехники в рамках муниципальной программы по наказам.

Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» запущен в 2019 году. В рамках него запланировано создание 110 модельных муниципальных библиотек ежегодно с 2019 по 2024 годы. Проект стал импульсом для развития библиотечной сети страны, которая насчитывает 36 тысяч муниципальных библиотек.