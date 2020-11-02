РИАМО - 2 ноя. Скончался клирик Московской областной епархии иерей Константин Тараканов, настоятель Воскресенского храма деревни Ивойлово и клирик Покровского храма Одинцовского городского округа, сообщает рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

«От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 52-м году жизни скончался клирик Московской областной епархии иерей Константин Тараканов», — говорится в сообщении.

Константин Тараканов родился 14 февраля 1969 года в Москве. В 1984 году он окончил среднюю школу, в 1988 году — Московский техникум железнодорожного транспорта. Проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил. В юности Константин нес послушания пономаря и чтеца в различных храмах Москвы и Подмосковья.

Архиепископом Можайским Григорием Константин был рукоположен во диакона 21 марта 2004 года, а 28 марта того же года — во пресвитера.

В 2018 году отец Константин был удостоен права ношения наперсного креста, а в 2019 году был награжден Благословенной грамотой митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

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Текстовая трансляция

2 НОЯБРЯ

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