РИАМО - 2 ноя. Пожар на складе на улице Газопровод потушили, информация о пострадавших не поступала, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Днем в понедельник на улице Газопровод произошло загорание складского помещения, внутри которого находились газовые баллоны. Пожарным удалось не допустить распространения огня и локализовать пожар на общей площади около 300 квадратных метров.

«Пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Строение, в котором произошел пожар, обрушилось.

Видео взрыва на складе газовых баллонов в Москве​>>