РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 ноя. В подмосковном Красногорске демонтировали 41 бахчевой развал, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Согласно распоряжению подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия, период сезонной торговли завершился 1 ноября.

«С 1 апреля по 1 ноября в муниципалитете была организована 41 точка бахчевых развалов. На сегодняшний день все объекты на территории городского округа Красногорск демонтированы силами собственников», - говорится в сообщении.

В точках сезонной торговли жители округа могли приобрести свежие фрукты и овощи. Конструкции отвечали санитарным нормам и были оформлены в едином стиле.