РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 ноя. В минувшие выходные прошел финал крупнейшего в Европе робототехнического фестиваля «РобоФест», на котором люберчане заняли третье место, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Фестиваль научно-технического творчества ежегодно объединяет участников в возрасте от 6 до 30 лет, которые презентуют свои разработки. Городской округ Люберцы на этой площадке представила команда «Квазар» - воспитанники Центра инновационного технического творчества «Техношкола» Артем Хиценко и Владимир Борисов. На фестивале такого уровня ребята впервые заняли призовое место. Поздравляю люберчан с победой!» - сказал Ружицкий.

Люберецкая команда «Квазар» заняла третье место в номинации «HELLO, ROBOT! HR LEGO РобоПутешественник». Всего в финале было представлено более 20 номинаций, в каждой по 50-70 участников.

В этом году фестиваль впервые прошел в онлайн-формате. Во время состязаний от участников требовалось находиться под камерой и постоянно быть на виду у судей.